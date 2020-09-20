"دهشه".. ديوان جديد لمجدي نجيب عن هيئة الكتاب

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، ديوان جديد للشاعر الغنائي، والفنان التشكيلي مجدي نجيب بعنوان "دهشه".

ويضم الديوان مجموعة من الأشعار بالعامية المصرية، بينها "العالم كله غربة، لو كل شيء، توك شو، مصر مش ح ترجع ورا، رسالة من طفل يتيم، إعدام تمثال، بياعة المناديل، جدول الضرب، الصبر ع المظالم، بكرة أحلى، حالة وطن، حواديت، الحروب الخفية، الطوفان، لقطة مكررة، وغيرها.

ومن أجواء الديوان:

كتير أكلمك..

ماتفهمنيش ولما اندهك..

ما تسمعنيش

فى البعد غربا

فى القرب غربا

ياللى كان بينا حلم

أبدا.. أبدا.. ما ينتهيش

ياهل ترى مين باع ومين اشترا

أنا باندهش.. للى جرى!