5 سبتمبر.. شاعر الألوان مجدي نجيب في معرض فني بجاليري قرطبة

يفتتح الفنان التشكيلي والشاعر مجدى نجيب، معرضه الفني بجاليري قرطبة، بالمهندسين، السبت 5 سبتمبر في السابعة مساء، ويستمر حتى 26 سبتمبر المقبل.

وقال محمد الجبالي، مدير الجاليري، لـ"الوطن"، إنّ الفنان مجدي نجيب الذي بدأ مسيرته الفنية في الستينات، يستمر في العطاء، ويأتي المعرض بعد رحلة حافلة في الفن التشكيلي والشعر الغنائي.

وتابع: "يضم المعرض 30 لوحة زيتية بمقاسات مختلفة من أحدث ما أبدع مجدي نجيب، يتميز أسلوبه الفني بالجمع بين الأصالة والمعاصرة من خلال استخدام تيمات شعبية من الموروث الشعبي المصري، سواء الفرعوني أو القبطي أو الإسلامي".

وأضاف: "تتميز أعماله بالزخم الذي يجعلها تشبه المنمنمات الفارسية من خلال بالتة ألوان تبعث على البهجة وتعطى طاقة إيجابية وتثير التفاؤل والارتياح في نفس المتلقى.

والفنان مجدى نجيب، تشكيلي له تجربة تحمل سمات مميزة، وشاعر غنائي، غنى له كبار المطربين، ومن أشهر أغنياته "كامل الأوصاف" لعبدالحليم حافظ، "وغاب القمر يا ابن عمي"، و"قولوا لعين الشمس ماتحماشي" لشادية، و"شبابيك" لمحمد منير وغيرها.