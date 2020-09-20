صور.. السيطرة على حريق بخط الغاز على طريق "بورسعيد - دمياط"

نشب حريق محدود بغرفة تحكم بخط الغاز على الطريق الدائري "بورسعيد - دمياط"، ولم يسفر الحريق عن حدوث إصابات.

كان اللواء ناصر حريز مدير أمن بورسعيد، قد تلقى إخطارًا من إدارة الإطفاء والحماية المدنية، يفيد بنشوب حريق بغرفة تحكم خطوط غاز صغيرة أوتوماتيكية "بلف" بالطريق الدائري خلف المطار غرب بورسعيد.

ودفعت شركات البترول بسيارات الإطفاء ورجال الأمن الصناعي، كما دفعت الإدارة المدنية والإطفاء بسياراتها، وتم إخماد الحريق بجهد فريق الإطفاء بمركز الإطفاء المشترك التي تديره شركة بترول بلاعيم (بتروبل) من خلال مواد الإطفاء الكيميائية التي تسيطر على الحريق خلاق وقت قصير.

وأوضح مصدر أمني، أن مدير الأمن وصل إلى مكان الحريق للتأكد من السيطرة عليه، حيث أغلق رجال الأمن الصناعي والإطفاء والمختصين محابس وخطوط غرف التحكم لخطوط الغاز قبل وبعد مكان الحريق وإحاطته بكردون أمني، وتم السيطرة على الحريق.

وتجرى النيابة العامة، التحقيقات لمعرفة أسباب الحريق، وإذا كان به شبهة جنائية من عدمه، وأظهرت التحريات الأولية، أنه من المحتمل أن السبب درجة الحرارة المرتفعة التي شهدتها بورسعيد مؤخرا.