رئيس التحرير

محمود مسلم

السيطرة على حريق نشب في مصنع مواسير بالمرج دون خسائر

الدفع بـ9 سيارات إطفاء

كتب:

محمد سيف
09:41 ص | الإثنين 03 أغسطس 2020
صورة أرشفية

صورة أرشفية

تمكّنت قوات الدفاع المدني، منذ قليل، من إخماد حريق شب داخل مصنع مواسير بلاستك في المرج، بعد أن دفعت الحماية المدنية بـ9 سيارات إطفاء عقب ورود بلاغ إليها بنشوب الحريق.

وقالت مصادر أمنية، إنَّ الحريق لم يسفر عن حدوث أي خسائر بشرية سواء وفيات أو مصابين، مبينة أنَّ النيران أحدثت تلفيات محدودة داخل المصنع بعدما تسببت في تدمير عدد من المواسير المخزنة بداخله.

وأضافت المصادر، لـ"الوطن"، أنَّ أسباب الحريق ربما تكون ناتجة عن حدوث ماس كهربائي، لكن خبراء الأدلة الجنائية هم المسند إليهم مهمة تحديد الأسباب ورفعها إلى النيابة العامة.

اقرأ المزيد:

الدفع بـ15 سيارة إطفاء.. حريق هائل في مقطورة وقود بالعاشر

صور.. الدفع بـ14 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق مصنع إسفنج بالعبور

 عاجل.. الدفع بـ30 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق مصنع بالعبور

عاجل.. 11 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق في مخزن كرتون بالشرقية

حريق بسوق توشكى في حلوان.. و12 سيارة إطفاء تحاصر النيران