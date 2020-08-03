السيطرة على حريق نشب في مصنع مواسير بالمرج دون خسائر

تمكّنت قوات الدفاع المدني، منذ قليل، من إخماد حريق شب داخل مصنع مواسير بلاستك في المرج، بعد أن دفعت الحماية المدنية بـ9 سيارات إطفاء عقب ورود بلاغ إليها بنشوب الحريق.

وقالت مصادر أمنية، إنَّ الحريق لم يسفر عن حدوث أي خسائر بشرية سواء وفيات أو مصابين، مبينة أنَّ النيران أحدثت تلفيات محدودة داخل المصنع بعدما تسببت في تدمير عدد من المواسير المخزنة بداخله.

وأضافت المصادر، لـ"الوطن"، أنَّ أسباب الحريق ربما تكون ناتجة عن حدوث ماس كهربائي، لكن خبراء الأدلة الجنائية هم المسند إليهم مهمة تحديد الأسباب ورفعها إلى النيابة العامة.