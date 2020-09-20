نائب محافظ الأقصر: نسعى لتنمية مهاراتنا وترجمتها على أرض الواقع

قال محمد عبدالقادر خيري نائب محافظ الأقصر، إن فكرة التدريب من الأفكار العملية، وهي محاولة للارتقاء بالأداء، وتبادل الخبرات، وتعميم طريقة التنفيذ على أرض الواقع.

وأضاف "خيري"، على هامش مشاركته في البرنامج التدريبي لنواب المحافظين، أن جميع نواب المحافظين يعملون باستمرار، ويحاولون تنمية مهاراتهم وترجمتها على أرض الواقع، بما يعود بالنفع على الدولة والمواطن والارتقاء بمستوى الخدمات.

وتابع، أن أكثر ما يشغل بال الجميع حاليًا هو ملف البناء المخالف، حسث نحاول تطبيق القانون والمساواة بين الجميع في الالتزام، لأن هناك استياءً كبيرًا من الملتزمين في البناء من المخالفين لأنهم يشعرون دائمًا أنهم أخذوا من حقوقهم على مستوى الخدمات.

وأشار "خيري" إلى أن التواصل بين نواب المحافظين يتم بشكل مستمر، والأداء متقارب، والملفات التي نعمل عليها واحدة، وهناك فروق فردية هي التي تصنع فارقًا في عملية التنفيذ على الأرض.