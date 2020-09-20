ألمانية تشهر إسلامها في الغردقة وتتمنى أداء فريضة الحج

أعلنت سيدة تحمل الجنسية الألمانية، في العقد الرابع من العمر، إسلامها بديوان عام منطقة وعظ البحر الأحمر ولجنة الفتوى، بحضور نخبة من علماء وعظ البحر الأحمر، على رأسهم الشيخ أحمد زرد مدير عام الوعظ.

وأشهرت السيدة الألمانية إسلامها، اليوم، وتدعى "سيلفينيا" 34 سنة، بعد عشقها للإسلام وتعاليم الدين الإسلامي، معربة عن أمنياتها لأداء فريضة الحج، وتوصي بدفنها مع زوجها المسلم.

وقال الشيخ أحمد زرد، مدير عام منطقة الوعظ، في تصريح خاص لـ"الوطن"، إن السيدة الالمانية التي حضرت للمنطقة مع زوجها المصري، لإعلان إسلامها، عشقت الإسلام لتعاليمه، وكانت تشاهدها على زوجها، وتراقبه أثناء صلاته وصومه.

وأوضح أن الزوجة الالمانية وزوجها المصري تزوجا في ألمانيا، وأردوا أن تشهر إسلامها ويستقران في مصر، وتريد أن تسافر للسعودية للأداء فريضة الحج خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أنها تفضل أن تقضي حياتها مسلمة.