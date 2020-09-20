وزير الأوقاف يحدد 9 ضوابط لعودة صلاة الجنازة: لن يسمح بتجاوز العدد

تعود صلاة الجنازة إلى المساجد غداً بعد توقف دام 7 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا، وأرسلت جميع المديريات قوائم بالمساجد الكبرى التى بها ساحات أو صحن مكشوف يُمكن أداء صلاة الجنازة بها، وعقد الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، اجتماعاً عبر «الفيديو كونفرانس» بمديرى المديريات، لبحث عودة صلاة الجنازة اليوم، لبحث أخر الاستعدادات لبدأ استقبال الجنازات بالمساجد غدا.

وخلال الاجتماع أكد الوزير على ضرورة متابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد الاجتماعي، وتابعة حملة نظافة المساجد واستمرارها، ومتابعة كل ما يتصل بافتتاحات المساجد الجديدة، وتنفيذ جميع الإنشاءات والأعمال الهندسية القائمة، والتأكيد على سرعة اتخاذ الإجراءات الحاسمة تجاه أي محاولة لاستخدام المساجد أو ملحقاتها بالدعاية الانتخابية .

9 ضوابط لعودة صلاة الجنازة غدا

كما أكد الوزير على ضرورة الالتزام بالاحراءات الاحترازية في صلاة الجنازة وتحديد المساجد التي تنطبق عليها ضوابط السماح بصلاة الجنازة، وهي:

1- عدم إحضار الجنازة إلى المسجد أثناء الصلوات الخمس أو قبلها أو أثناء صلاة الجمعة أو قبلها ، وتركها للصلاة عليها بعد الصلاة ، وعدم السماح بذلك .

2- مدة فتح المسجد لصلاة الجنازة من تاريخ فتح المسجد إلى غلقه لا تزيد عن خمس عشرة دقيقة على الإطلاق ، ولن يسمح لها بأي انتظار حيث تتم الصلاة فور دخول الجنازة ثم يتم الانصراف .

3- لن تفتح أي دورات مياه للوضوء أو خلافه .

4- لن يسمح بدخول أي شخص لا يرتدي الكمامة ، وإذا لم يلتزم الجميع بالكمامة لن يتم فتح المسجد .

5- يجب الالتزام بمراعاة علامات التباعد المحددة بالمسجد على النحو الذي يتم في جميع الصلوات .

6- لن يسمح بدخول أي عدد زائد عن العدد الذي يسعه المسجد من خلال علامات التباعد الموجودة به .

7- إذا كانت الصلاة في صحن المسجد المكشوف فيتم إحضار مفرش بلاستيكي أو نحوه بمعرفة أهل المتوفى أو المتوفاة ليوضع تحت النعش، أما إن كانت الصلاة في الساحة الخارجية للمسجد ( خارج المسجد نهائيًا ) فيكتفى بمراعاة التباعد والالتزام بالكمامة لجميع المصلين .

8- في حال عدم وجود مسجد به ساحة أو صحن مكشوف تتم الصلاة على الجنازة عند القبر أو في أي ساحة أو مكان مكشوف تتاح الصلاة به وفق ظروف كل منطقة على حدة .

9- أن يكون للمسجد إمام وعامل معينان من الأوقاف ، أو في عهدة مفتش وعامل من الأوقاف أو رئيس قسم وعامل من الأوقاف .وتؤكد الوزارة أن التجربة ستكون في موضع التقييم المستمر , وسيتم اتخاذ القرار بمواصلة السماح بذلك أو منعه بناء على مدى التزام المواطنين أو عدم التزامهم بالتعليمات .

وقال الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الدينى، إنه سيتم الإعلان عن هذه المساجد على موقع الوزارة ومواقع المديريات والتنبيه على القائمين عليها بالتزام التعليمات وأخذ علمهم بالتوقيع كتابياً على الالتزام بها، مشدداً على عدم السماح بإقامة صلاة الجنازة قبل اعتماد المساجد المعدّة لذلك من رئيس القطاع الدينى.

وأعلنت وزارة الأوقاف أن الضوابط النهائية لصلاة الجنازة ستكون، عدم إحضار الجنازة إلى المسجد أثناء الصلوات الخمس أو قبلها أو أثناء صلاة الجمعة أو قبلها، وتركها للصلاة عليها بعد الصلاة، وعدم السماح بذلك، وأن تكون مدة فتح المسجد لصلاة الجنازة من تاريخ فتح المسجد إلى غلقه، لا تزيد على خمس عشرة دقيقة على الإطلاق، ولن يُسمح لها بأى انتظار، حيث تتم الصلاة فور دخول الجنازة، ثم يتم الانصراف، مؤكدة أنه لن تفتح دورات مياه للوضوء أو خلافه.

وأوضحت أن الضوابط تتضمن عدم السماح بدخول أى شخص لا يرتدى الكمامة، وإذا لم يلتزم الجميع بالكمامة لن يتم فتح المسجد، مع الالتزام بمراعاة علامات التباعد المحدّدة بالمسجد على النحو الذى يتم فى جميع الصلوات، وعدم دخول أى عدد زائد على العدد الذى يسعه المسجد من خلال علامات التباعد الموجودة به، وأنه إذا كانت الصلاة فى صحن المسجد المكشوف يتم إحضار مفرش بلاستيك بمعرفة أهل المتوفى أو المتوفاة ليوضع تحت النعش، أما إن كانت الصلاة خارج المسجد نهائياً، فيُكتفى بمراعاة التباعد والالتزام بالكمامة لجميع المصلين.

وتابعت: «فى حال عدم وجود مسجد به ساحة أو صحن مكشوف تتم الصلاة على الجنازة عند القبر أو فى أى ساحة أو مكان مكشوف تُتاح الصلاة به وفق ظروف كل منطقة، وأن يكون للمسجد إمام وعامل معينان من الأوقاف، أو فى عهدة مفتش وعامل من الأوقاف أو رئيس قسم وعامل من الأوقاف، وستكون التجربة فى موضع تقييم مستمر، وسيتم اتخاذ القرار بمواصلة السماح بذلك أو منعه بناءً على مدى التزام المواطنين أو عدم التزامهم بالتعليمات.