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"الأوقاف" عن عودة صلاة الجنازة: منديش الأمان لـ كورونا

كتب:

شريف سليمان
10:01 م | الإثنين 14 سبتمبر 2020
الدكتور جابر طايع

الدكتور جابر طايع

قال الدكتور جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن المساجد ستُفتح قريبًا أمام الموتى للصلاة عليهم، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يأتي بالتزامن مع انحسار إصابات فيروس كورونا بمصر.

وأضاف طايع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة مواطن"، عبر شاشة "الحدث اليوم"، أنه لا يجب أن نعطي الأمان لتناقص إصابات فيروس كورونا، مناشدًا المواطنين باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.

وحول افتتاح عدد كبير من المساجد خلال الفترة المقبلة، قال "طايع"، إن أكثر ما يميز عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه لا يذهب إلى وضع حجر أساس، لكنه يذهب إلى افتتاحات تترجم الأقوال إلى أفعال.

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