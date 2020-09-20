شعراوى: مليون و200 ألف طلب تصالح تلقته المحافظات

أشاد اللواء محمود شعراوي،وزير التنمية المحلية، بالجهود التي تقوم بها الأكاديمية الوطنية للتدريب في تأهيل ورفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية من القيادات والموظفين والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم بصفة مستمرة، بما يضمن توافر كفاءات عالية المستوى تعمل على تقديم حلول مبتكرة ومبدعة في مختلف التخصصات.

جاء ذلك، خلال افتتاح وزير التنمية المحلية والدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الأحد المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي الخاص بنواب المحافظين، وذلك بمقر الأكاديمية والذي سوف يستمر لمدة 5 أيام.

الأكاديمية الوطنية

وأكد وزير التنمية المحلية أن الأكاديمية الوطنية للتدريب أصبحت أحد الصروح المصرية المهمة التي تقوم بمهمة تدريب الكوادر البشرية بالجهاز الإداري للدولة لتكون مؤهلة للقيادة في المستقبل وشغل المناصب العليا بكافة القطاعات، مؤكدا أن المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي تأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بتنفيذ برنامج تدريبي مكثف لنواب المحافظين والذي بدأت مرحلته الأولي في شهر ديسمبر الماضي.

نواب المحافظين

وأعرب شعراوي، عن سعادته بلقاء نواب المحافظين خلال البرنامج التدريبي، لافتاً إلى متابعته الجيدة للجهود التي يقوموا بها خلال الفترة الماضية من التعاون والتنسيق الجيد مع المحافظين خاصة في الملفات والموضوعات التي تم تكليفهم بمتابعتها.

وقال شعراوي إننا نسعي بصورة مستمرة لإكساب نواب المحافظين الخبرات الكافية بصورة دائمة فيما يخص الموضوعات والقضايا المحلية التي تهم المواطن.

ووجه وزير التنمية المحلية خالص شكره وتقديره للجهود التي بذلها نواب المحافظين خلال الفترة الماضية والتي شهدت متابعة عدد كبير من التكليفات والملفات المهمة التي يتابعها السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء بصورة مستمرة.

رضا المواطن

وشدد شعراوي علي أن رضا المواطن هو شغلنا الشاغل وهمنا جميعاً كحكومة لتعويض ما فاته خلال السنوات الماضية من نقص في الخدمات، مشيراً الي أن الدولة تقوم بانفاق مليارات الجنيهات علي المشروعات الخدمية التي تهم المواطنين خاصة مياه الشرب والصرف الصحي والطرق وبصفة خاصة في القري والنجوع بمختلف المحافظات.

وأشار اللواء محمود شعراوي، إلى أن الحكومة تسابق الزمن في تنفيذ التكليفات الرئاسية في كافة الملفات ونسير بخطي سريعة في عمليات تنفيذ المشروعات خاصة مع الجهات المانحة والدولية التي تتعاون مع الوزارات المختلفة بالحكومة .

وأوضح وزير التنمية المحلية أن الحكومة لديها عزيمة لتحقيق المستهدفات الخاصة التي وضعتها الدولة للحصول علي رضا المواطن، لافتا الي ما تحقق علي أرض المحافظات خلال الست سنوات الماضية من عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي لم تشهده مصر منذ عقود طويلة.

وقال شعراوي أن اللقاء الدورية التي يعقدها رئيس مجلس الوزراء مع المحافظين خلال الفترة الاخيرة هدفها تبادل الرؤي مع المحافظين وبحث كافة المشكلات والعمل علي سرعة حلها لاننا نعمل جميعا كفريق واحد لخدمة المواطن ولدينا قنوات تواصل مفتوحة علي مدار اليوم.

وأكد وزير التنمية المحلية أن هناك بعض التجارب والافكار الجيدة التي يتم تنفيذها في محافظة لحل مشكلة عامة في باقي المحافظات والتي تم الاستفادة منها وتعميمها بعد ذلك ومن بينها تجربة محافظة كفر الشيخ مؤخراً في فتح بعض المدارس بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم لاستقبال المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح علي مخالفات البناء.

وطالب وزير التنمية المحلية نواب المحافظين بإبعاد الموظفين غير الاكفاء أو المقصرين في العمل، ومتابعة كافة العاملين تحت رئاستهم والاستعانة بالعناصر الجيدة.

وأكد شعراوي أن المواطن لديه طموحات وطلبات كثيرة ونريد العمل ليلا ونهارا كحكومة ومحافظين ونواب لتحقيقها ، لذا لابد من استغلال كافة الموارد المتاحة لدي المحافظات بالصورة الجيدة، وامنعوا إهدار المال العام واحسنوا استغلال الموارد المتاحة.

الرئيس لديه أحلام كبيرة

وأضاف وزير التنمية المحلية : الرئيس السيسي لديه أحلام كبيرة للمواطنين ولابد من العمل ليلا ونهارا لمتابعة التكليفات الرئاسية والمشروعات الجارية وكذا توجيهات رئيس مجلس الوزراء للانتهاء منها في التوقيتات المحددة لذلك.

وأشار اللواء محمود شعراوي الي اهمية وجود حصر مدقق لكافة ممتلكات المحافظات والعائد المالي منها لدراسة أفضل الطرق لزيادة الموارد من تلك الممتلكات .

كما طالب شعراوي ، نواب المحافظين بان يستعينوا بالكوادر المحلية التي تحصل علي دورات تدريبية سواء في مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة أو الاكاديمية الوطنية للتدريب ، وشدد الوزير علي اهتمامه وحرصه الكبير علي الاستمرار في البرامج التدريبية لكافة القيادات والكوادر المحلية بالمحافظات لرفع كفاءتها بما يساعد في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين .

كما طالب وزير التنمية المحلية نواب المحافظين بتبادل الخبرات والتجارب فيما بينهم فيما يخص حلول المشاكل والتحديات التي تواجههم في المحافظتين والاستفادة من الحلول المبتكرة والجيدة لتلك المشاكل .

وأضاف شعراوي : لازم يكون لديكم الصبر والاصرار علي تغيير حياة المواطنين للأفضل واستفيدوا من أي سلبيات وطوروها للأفضل .

التصالح على رأس عمل المحليات

وفيما يخص قانون التصالح علي بعض مخالفات البناء ، قال شعراوي أن هذا الملف علي رأس عمل الادارة المحلية خلال الفترة الحالية نظرا لاقتراب نهاية المهلة التي حددتها الحكومة للمواطنين لتلقي طلبات التصالح في ٣٠ سبتمبر الجاري ، لافتاً الي ان الدولة مصممة ولديها الارادة الكافية للانتهاء من هذا الملف خلال الفترة الحالية والحفاظ علي الاراضي الزراعية وحق الاجيال القادمة فيها .

وقال شعراوي أن كافة المحافظات قامت بتخفيض أسعار التصالح للتيسير والتسهيل علي المواطنين وحرصا من الحكومة للتخفيف علي المواطن خاصة في القري .

وطالب شعراوي كافة المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم فيما يخص المباني المخالفة باستغلال الفرصة الذهبية التي اعلنتها الحكومة للتصالح في مخالفات البناء بدلا من الهدم وازالة المخالفات .

وأشار وزير التنمية المحلية الي ان نسبة الطلبات التي تلقتها المحافظات من المواطنين تخطت مليون و200 ألف طلب.

وشدد وزير التنمية المحلية علي أن ما سيتم تحصيله من مبالغ مالية من التصالح سيعود في شكل مشروعات وخدمات للمواطنين مرة أخري في أكثر من قطاع وعلي رأسها الاسكان والصرف الصحي ومياه الشرب والطرق .

وأكد الوزير علي أننا نسعي بكل قوة لمحاربة الفساد ونهتم بالتدريب وتاهيل العاملين وخلق طموح لديهم للترقي في الوظائف المختلفة بالادارة المحلية ، لافتاً إلي ان الفترة المقبلة ستشهد حل مشكلة نقص المهندسين بالادارات الهندسية في المحافظات وذلك بالتنسيق مع جهاز التنظيم والادارة ووزارة المالية.