التنمية المحلية: نتوقع تخطي طلبات التصالح 1.5 مليون خلال أيام

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم التنمية المحلية، إن من يسدد قيمة التصالح فى مخالفات البناء دفعة واحدة يحصل على خصم 25 % وهذا لا ينطبق على الريف لانهم حاصلين على أقل سعر للمتر وفق القانون وهو 50 جنيها.

قبول أي أوراق للتصالح

وأضاف قاسم لـ"الوطن" أن هناك توجيهات من رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية للمحافظين بتقديم كل التيسيرات للمواطنين الراغبين فى التصالح بقبول أي أوراق للتصالح قبل نهاية المدة المقررة للتصالح نهاية الشهر الجارى،على أن تستكمل المستندات المطلوبة فى غضون شهرين، فضلا عن خفض أسعار قيم التصالح بكل المحافظات والتأكيد على مراعاة البعد الاجتماعى بمراجعة قيم التصالح .

متوقع 80 ألف طلب يوميا

وأشار إلى أنه يتوقع فى الفترة المقبلة، خلال الـ11 يوم الأخيرة قبل انتهاء مدة التصالح وصول طلبات التصالح لـ80 ألف طلب يوميا بمختلف المحافظات، لافتا إلى زيادة عدد الموظفين ومنافذ استقبال الطلبات فى المراكز التكنولوجية بمختلف الأحياء فضلا عن فتح مدارس لاستقبال كل الطلبات فى عدد من المحافظات لمنع الزحام.

مليون ونصف طلب خلال أيام

ولفت إلى أنه يتوقع أن تفوق طلبات التصالح خلال الأيام المقبلة مليون ونصف طلب تصالح بمختلف المحافظات خاصة فى ظل الإجراءات والتيسيرات التى أقرتها الحكومة لتشجيع المواطنين على الاستفادة من قانون التصالح على مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بقرار رقم 1 لسنة 2020

وفى وقت سابق، أكد اللواء محود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن من يتخلف عن التصالح، يتعرض لعقوبات الحبس والغرامات وأعمال الإزالة وقطع المرافق، داعيا إياهم إلى تقديم طلبات التصالح، والحفاظ على الثروة الشخصية للمواطنين من العقارات والوحدات السكنية، ورفع قيمتها وتثبيت ملكيتها.

وأشار شعراوي إلى قيام عدد من المحافظات من بينها الشرقية والدقهلية والقليوبية والإسكندرية والغربية، بتخفيضات جديدة في أسعار التصالح على بعض مخالفات البناء، للتيسير على المواطنين، وتشجيعهم على تقديم الطلبات، والاستفادة من الفرصة الحالية التي تقدمها الدولة لهم، لتقنين أوضاع تلك المخالفات، وعدم التعرض لخطورة الإزالة.

وقال شعراوي، إن كل المحافظات تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح، وذلك بعد التيسيرات التي أعلنتها الدولة خلال الأيام الماضية، التي من بينها أن تكون قيمة التصالح لكل الريف 50 جنيها للمتر، والاكتفاء بصورة البطاقة الشخصية.

ولفت إلى أن أي مستند للتقديم للتصالح واستكمال باقي الأوراق المطلوبة خلال شهرين ومبادرة لخصم 25% حال الدفع الفوري لرسوم التصالح، والتي جاءت تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية للحكومة، بالتخفيف على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي، في عملية التقييم لأسعار التصالح.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن هناك عددًا من المحافظات نسقت مع مديريات التربية والتعليم، لتحديد عدد من المدارس لاستقبال المواطنين الراغبين في التصالح بها، للتخفيف على المراكز التكنولوجية والوحدات القروية، التي تشهد إقبالاً كبيرا على مدار اليوم من المواطنين، بالإضافة إلى أن هناك حوالي 320 مركزا تكنولوجيا تم تخصيصها بالمحافظات، لتلقي طلبات التصالح بكل مدينة وحي على مستوى الجمهورية