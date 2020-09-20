هايدي موسي تعلن عن وفاة عمها: "أرجو الدعاء له بالمغفرة"

أعلنت الفنانة هايدي موسى، عن وفاة عمها، أحمد موسى، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم .

ونشرت هايدي صورة كتبت عليها: "إنا لله وإنا إليه راجعون، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، البقاء لله".

وأضافت، "البقاء والدوام لله، انتقل إلى رحمة الله عمي الحاج أحمد موسى، أرجو الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

ومن ناحية أخرى، تستعد الفنانة هايدي موسى لتصوير مسلسل "طلقتك نفسي" مع الفنان أحمد عصام، كارولين عزمي، هاجر أحمد، نانسي صلاح، هايدي موسى، نجوى فؤاد، محمد مهران وبعض ضيوف الشرف منهم نهال عنبر، بيومي فؤاد، عايدة رياض، وغيرهم من الفنانين.