بالصور.. ربط الشبكات الفرعية للصرف الصحي بالرئيسية في سفاجا

تابعت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الأحد، مشروع ربط الشبكات الفرعية للصرف الصحي بالرئيسية في عدد من مناطق المدينة وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية.

وأشارت المغربي، إلى ربط شبكة الصرف الصحى الفرعية بمنطقة سفاجا ومنطقة تقسيم بدر بالشبكة الرئيسية، وكذلك ربط مبنى الإدارة التعليمية الجديدة ومدرسة الشهيد حسام بخطوط الصرف الصحي وربط وتوصيل خطوط الصرف الصحي لمنطقة بلوكات الكيلو 3 وذلك بناء على توجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر.

وأوضحت المغربي أن المشروعات تأتى استكمالاً لأعمال البناء والتطوير والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطن وتحسين خدمات البنية التحتية فى ضوء توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتحقيق الأمن المائي والتخلص الآمن من مخلفات الصرف الصحي.

أكدت المغربي أن ذلك يأتى بالعمل الجاد والمتواصل لتحسين مستوى معيشة المواطن فى الخدمات الحيوية التى تتعلق بحياته اليومية، وأن هذه الخدمة متشابكة مع خدمات أخرى كالصحة والتعليم وصولًا إلى التنمية بشكل شامل ومستدام.