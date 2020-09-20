موعد مباراة تشيلسي ضد ليفربول بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يلتقي نادي تشيلسي و ليفربول ، مساء اليوم الأحد 20 سبتمبر الحالي، في إطار مباريات الاسبوع الثاني من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للموسم الحالي.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وليفربول

تقام مباراة تشيلسي و ليفربول على ستاد ستامفورد بريدج ، ويمكن مشاهدة المباراة على قنوات، beIN Sports HD 1، beIN Sports HD 2، beIN Sports 4K، بصوت المعلق الرياضي "عصام الشوالي".

موعد مباراة تشيلسي و ليفربول

وتنطلق مباراة تشيلسي وليفربول في تمام الساعة الخامسة والنصف من مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والسابعة والنصف مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، والرابعة والنصف مساءً بتوقيت تونس، والسادسة والنصف مساءً بتوقيت جرينتش.

ترتيب الفريقين في الدوري الانجليزي

ويحتل فريق تشيلسي المركز السادس في الدوري الإنجليزي برصيد 3 نقاط، بينما فريق ليفربول بالمركز التاسع برصيد 9 نقاط.