موعد مباراة تشيلسي ضد أرسنال بنهائي كأس الاتحاد والقنوات الناقلة لها

يلتقي فريق تشيلسي مع نظيره أرسنال اليوم، السبت، في إطار منافسات دور النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، "كأس إنجلترا"، في النسخة رقم 139 من البطولة في ديربي لندني خالص.

موعد مباراة تشيلسي ضد أرسنال

وتقام مباراة تشيلسي ضد أرسنال على ملعب "ويمبلي" في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، والخامسة والنصف مساءً بتوقيت تونس، والرابعة والنصف مساءً بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد أرسنال

ويمكن مشاهدة مباراة تشيلسي ضد أرسنال، عبر قناتي "بي إن سبورتس HD1، وHD2" بتعليق التونسي رؤوف خليف.

التشكيل المتوقع لفريق تشيلسي

ومن المتوقع أن يبدأ لامبارد المواجهة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: كيبا أريثابالاجا.

خط الدفاع: أنطونيو روديجير، كيرت زوما، سيزار آثبليكويتا، ماركوس ألونسو.

خط الوسط: ماتيو كوفاتسيتش، جورجينيو، ريس جيمس، كريستيان بوليسيتش.

خط الهجوم: ماسون ماونت، أوليفييه جيرو.

التشكيل المتوقع لفريق أرسنال

ومن المتوقع أن يبدأ مايكل آرتيتا، مدرب الجانرز، اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إميليانو مارتينيز.

خط الدفاع: سياد كولاسيناك، دافيد لويز، روب هولدينج، كيران تيرني.

خط الوسط: جرانيت تشاكا، داني سيبايوس، سيدريك سواريس.

خط الهجوم. بيير إيميريك أوباميانج، نيكولاس بيبي، أليكساندر لاكازيت.

ويتطلع فريق أرسنال لإحراز اللقب من أجل ضمان المشاركة في مسابقة الدوري الأوروبي بالموسم المقبل 2020-2021، كما يأمل تشيلسي لحصد اللقب، لتتويج الموسم الأول للمدرب فرانك لامبارد مع الفريق، بعدما ضمن البلوز المشاركة في دوري الأبطال بالموسم المقبل، من خلال احتلال المركز الرابع في بريميرليج.