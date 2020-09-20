الأوبرا تعلن عن اختبارات لضم مطربين وعازفين جدد لفرق الموسيقى العربية

ضمن خطة دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر الهادفة إلى إثراء وتطوير فرقها الفنية، أعلنت إدارة الموسيقى الشرقية عن إجراء اختبارات؛ لضم مجموعة من المطربين والعازفين الجدد من الجنسين، ممن تتراوح أعمارهم بين 18 حتى 30 عاماً.

وقالت الفنانة جيهان مرسي رئيس الإدارة المركزية للموسيقى الشرقية، إنه بالنسبة لاختبارات الأصوات الجديدة يؤدي المتقدم أمام اللجنة أغنية من التراث إلى جانب أغنية حديثة، أما العازف يشترط أن يملك القدرة على القراءة الوهلية للمدونة الموسيقية، مشيرة إلى أن تسجيل الطلبات يجري بمكتب الإدارة المركزية للموسيقى الشرقية بالأوبرا من العاشرة صباحاً وحتى الخامسة مساءً وجرى تحديد 15 نوفمبر المقبل كآخر موعد لتلقيها.

ويتبع دار الأوبرا المصرية 5 فرق للموسيقى العربية هي، فرق عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية، الموسيقى العربية للتراث، القومية العربية للموسيقى، الانشاد الديني وأوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي.