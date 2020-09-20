عاجل.. بالصور غلق وتشميع عيادة طبيب الفرخة بالبحر الأحمر

أغلقت منذ قليل مديرية الطب البيطري بالبحر الاحمر عيادة طبيب الفرخة ليسكي، وقال الدكتور فتحي السلمي مدير مديرية الطب البيطري:"إن اللجنة المشكلة من الطب البيطري بمحافظه البحر الأحمر والقسم البيطري بسفاجا ومجلس مدينه سفاجا توجهت اليوم للمتابعة والتفتيش على عياده بيطرية باسم الدكتور محمد احمد والذي نشر اخباراً عن اجراء عملية لفرخة بـ7 الاف جنيه، وتم التأكد من عدم وجود ترخيص للعياده من الهيه العامه للخدمات البيطريه وتم غلق وتشميع العياده المذكورة لحين الانتهاء من اجراءات الترخيص".

اضاف السلمي للوطن ان الواقعة كلها غير صحيحه وثبت كذب الطبيب واختلاقه الواقعة، لافتا الى ان الطبيب لا يعمل في الجهاز الاداري للدولة، لافتا الى ان النقابه العامه للأطباء البيطريين سوف تجري تحقيقاًَ مع الطبيب.

وكان طبيب بيطري ادعى أجراء عملية جراحية عاجلة لإنقاذ فرخة سقطت من فوق سطوح أحد المنازل المرتفعة بمدينة في مرسى علم بالبحر الأحمر، وتعرضت لكسر شديد في قدميها، ثم ثبت كذب الطبيب حيث تبين ان العملية لفرخة في البرازيل.