"البيطريين" تحيل "طبيب الفرخة" للتحقيق: العملية لم تتم في العيادة

قرر الدكتور خالد سليم، النقيب العام للأطباء البيطريين، إحالة الطبيب البيطري "م. أ"، للجنة التحقيق، وذلك بعد ادعائه إجراء عملية جراحية دقيقة لدجاجة، وتركيب شرائح ومسامير لها، في عيادته الخاصة التي تقع في مدينة سفاجا بالبحر الأحمر.

وأوضح نقيب الأطباء البيطريين أنه بالبحث فى الواقعة تبين أن الجراحة لم تتم في عيادة الطبيب المذكور، مشيرًا إلى أنه بناءً على ذلك ستتم مساءلة الطبيب البيطرى، طبقًا للوائح والقوانين التى تحكم العمل النقابي، وفى حال ثبوت إدانته سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويأتى ذلك ردًا على ما أثير خلال الأيام الماضية حول إجراء طبيب بيطري مصري جراحة دقيقة لدجاجة بالبحر الأحمر، بعد سقوطها من أعلى سطح المنزل الذى يقيم به مالكها.

الطبيب: الجراحة تمت بطلب من مواطن سويسري

وكان الدكتور محمد أحمد، طبيب بيطري، كشف كواليس إجرائه عملية جراحية لدجاجة، بعد طلب مواطن سويسري في مرسى علم: "أنا اتفاجئت لما قال لي أعمل ليها العملية، وقدمت له خيارات كثيرة لعلاجها، منها وضع جبيرة خارجية، أو القتل الرحيم".

وأضاف "أحمد"، في تصريحات سابقة، أنه فور إجراء أشعة على الدجاجة، وجد أنها مصابة بكسور فى ساقيها، ناتجة عن سقوطها من أعلى، مشيرًا إلى أن المواطن السويسرى رفض أن يتم ذبحها، كون ذلك مؤلمًا للطيور.