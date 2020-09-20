بالأسماء.. 17 مرشحاً لانتخابات النواب في 3 دوائر بالبحر الأحمر

تسلمت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الأحد، أوراق اثنين من المرشحين، أحدهما من الدائرة الوسطى، والآخر من الدائرة الجنوبية، ليرتفع إجمالي عدد المرشحين الذين تقدموا بطلباتهم إلى اللجنة، على مدار 4 أيام، إلى 17 مرشحاً، موزعين على 3 دوائر انتخابية بالمحافظة.

ومنذ فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب، يوم الخميس الماضي، تقدم 15 مرشحاً، قبل بداية اليوم الرابع الأحد، حيث تقدم 8 مرشحين عن الدائرة الشمالية، وتشمل مدينتي رأس غارب والغردقة، وهم: "محمد محمد عبد المقصود"، و"حداد عبد ربه إبراهيم"، وعاطف عبد الحميد توفيق"، و"حافظ محمد لطفي"، و"أمجد جمال محمود"، و"أميمة نوبي مصطفى"، و"سيد محمد بشير"، و"محمد حسين".

وتقدم 4 مرشحين عن الدائرة الوسطى، وتشمل القصير وسفاجا ومرسى علم، هم: "عبد الناصر عطية"، و"مصطفى سطوحي"، و"محمد أبو الوفا"، و"محمد يوسف"، بينما تقدم مرشحان عن الدائرة الجنوبية، وتشمل حلايب وشلاتين، وهما "علي نور علي"، و"ياسر شعبان يوسف".

وبدأت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب في محافظة البحر الأحمرن برئاسة المستشار أسامة عنبر، رئيس محكمة البحر الأحمر، عملها في الساعة التاسعة من صباح الخميس الماضي، ومن المقرر أن تستمر اللجنة في تلقي طلبات الترشح حتى يوم 26 سبتمبر الجاري.