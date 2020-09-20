النيابة العامة: المتهم باغتصاب "أمل" اعترف بنسب الطفلة له

أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بحبس المتهم باغتصاب، المجني عليها «أمل عبد الحميد»، عنها بعد ثبوت نسب الطفلة التي أنجبتها إليهما، من خلال تطابق البصمات الوراثية للأحماض النووية المستخلصة منهم.

وقالت النيابة العامة، في بيان صادر عنها، إنه بعدما استجوابها المتهم في شهر يوليو الماضي، عرضته على مصلحة الطب الشرعي، لأخذ عينة من بصمته الوراثية ومضاهاتها ببصمة الطفلة التي أنجبتها المجني عليها.

وتابعت النيابة أن تقرير المصلحة أثبت، بعد إجراء المضاهاة، أن البصمة الوراثية للحمض النووي المستخلص من عينة دماء الطفلة اشتركت مناصفةً في جميع المواقع الوراثية التي كُشِف عنها مع البصمة الوراثية للحمض النووي المستخلص من عينة دماء المجني عليها وعينة دماء المتهم، ما يثبت أن الطفلة المذكورة ابنةً لهما.

وعلى ذلك، أُلقي القبض على المتهم، والذي بمواجهته بما أسفرت عنه عملية المضاهاة أقرَّ بنسب الطفلة إليه، فأمر النائب العام بحبسه 4 أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمال التحقيقات.