وزير الرياضة يطالب النائب العام بتكثيف لجان التفتيش على هيئات الوزارة

عبر اتصال هاتفي، اتفق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مع المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، على التوسع في عضوية لجان التفتيش والفحص التي تشكلها وزارة الشباب والرياضة؛ للتفتيش والرقابة والمتابعة على كل الأمور المالية والإدارية بالهيئات الرياضية والشبابية في جميع محافظات الجمهورية ورصد أية مخالفات.

وقال الوزير في تصريحات صحفية أمس، إن لجان التفتيش والفحص تضم عددًا من المعنيين بوزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزي للمحاسبات وبعض الجهات الرقابية، حيث يقومون بإجراء زيارات مفاجئة على الهيئات الرياضية والشبابية للاطلاع على كل الأمور المالية والإدارية، ويتم إعداد تقارير وافية حول أعمال المراجعة، وفى حال وجود أية مخالفات يتم اتخاذ الإجراءات المتبعة في تحويلها إلى النيابة العامة لإجراء التحقيقات في هذا الشأن.

صبحي: حريصون على نشر ثقافة الحوكمة وإدراك أهميتها في التنظيم والإدارة بالشكل الأمثل

وأكد الدكتور أشرف صبحي، على حرص الوزارة على تطوير المنظومة الرياضية، والعمل على نشر ثقافة الحوكمة وإدراك أهميتها في التنظيم والإدارة بالشكل الأمثل، بجانب تعزيز قيم الشفافية والنزاهة، ومحاربة الفساد بكل أشكاله، مشيراً إلى أن الوزارة ستكثف خلال الفترة المقبلة من أعمال لجان الفحص والتفتيش على الهيئات الرياضية والشبابية للمراجعة على التفاصيل المالية والإدارية في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة.

رصد بعض المخالفات في الهيئات الرياضية بالمحافظات

وأضاف أن تلك اللجان بدأت بالفعل فى التفتيش على الهيئات الرياضية بالمحافظات، وتم رصد بعض المخالفات التى استوجبت استكمال التحقيقات فيها واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها.

وكانت وزارة الشباب والرياضة أعلنت أن الأيام المقبلة سوف تشهد تحرك اللجان التي تم تشكيلها من المختصين بوزارة الشباب والرياضة وأعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات وبعض الجهات الرقابية وذلك للقيام بأعمال التفتيش المالى والإدارى على كافة الهيئات الرياضية والشبابية على نطاق محافظات الجمهورية.

وأكدت الوزارة أن لجان التفتيش تضم في عضويتها المختصين أيضاً من مديريات الشباب والرياضة والإدارات المركزية للرقابة المالية التابعة للجهاز المركزى للمحاسبات والموزعة على كافة قطاعات الجمهورية والمختصين من فروع الأجهزة الرقابية الموزعة على كافة المحافظات.

وتتولى تلك اللجان أعمال التفتيش والمتابعة على كافة أعمال الهيئات الرياضية والشبابية من النواحى المالية والإدارية في ضوء القوانين واللوائح المالية والإدارية المنظمة لعمل تلك الهيئات.