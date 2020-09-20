عاجل.. الرئيس يصدق على إنشاء نوط وميدالية لـ"العملية الشاملة بسيناء"

صدَّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، على إنشاء نوط وميدالية تذكارية للعملية الشاملة بسيناء.

وجاء ذلك بناءً على ما عرضه الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على الرئيس.

وأصدر الرئيس، قراراً جمهورياً حمل رقم 550 لسنة 2020، بشأن إنشاء نوط تذكاري بمناسبة "العملية الشاملة بسيناء"، ويتكون من طبقتين ذهبية أو فضية، ويلي في الترتيب الأنواط العسكرية التي صدرت حتى تاريخ العمل بالقرار الجمهوري.

ويمنح هذ النوط لأفراد القوات المسلحة من الضباط وضباط الصف الذين شاركوا أو ساهموا في العملية الشاملة بسيناء، حيث تكون الطبقة الأولى ذهبية لضباط القوات المسلحة، والطبقة الثانية فضية لضباط الصف بالقوات المسلحة.

كما تضمن القرار الجمهوري أن تنشأ ميدالية تذكارية بمناسبة العملية الشاملة بسيناء، وتكون من 3 طبقات، ذهبية أو فضية أو برونزية، على أن تلي في الترتيب الميداليات العسكرية التي صدرت حتى تاريخ العمل بهذا القرار.

وتمنح هذه الميدالية لأعضاء هيئة الشرطة والجنود بالقوات المسلحة الذين شاركوا أو ساهموا في العملية الشاملة، حيث تمنح الطبقة الأولى ذهبية لضباط هيئة الشرطة، والثانية فضية لباقي أعضاء هيئة الشرطة، والثالثة برونزية لجنود القوات المسلحة وهيئة الشرطة.