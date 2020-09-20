البترول: 600 عداد غاز مسبق الدفع في طريقها للمواطنين

تسعي الدولة إلي إحلال عدادات غاز طبيعي القديمة بأخري حديثة تعمل من خلال الشحن أو الدفع المسبق في العديد من القطاعات ومنها الغاز الطبيعي، والذي يساعد في امكانية التحكم في الاستهلاك ومراقبته.

وبحسب بيانات وازرة البترول فإنه من المستهدف خلال الأشهر المقبلة تركيب 600 ألف عداد، بينما تكثف الوزارة تحركاتها لتوسيع نطاق عملية التحويل في المحافظات.

وقال مسئول بالوزارة لـ"الوطن" إنه تم إجراء تجربة ناجحة خلال الفترة الماضية لتوصيل أكثر من 20 ألف عداد غاز مسبق الدفع، وهو ماشجع الوزارة لتعميم التجربة على باقي المحافظات، في إطار خطة الدولة لتعزيز منظومة التحول الرقمي.

وتم البدء التجريبي لمنظومة العدادات مسبق الدفع بمشروعي بشاير الخير بمحافظة الإسكندرية وحي الأسمرات بمحافظة القاهرة، حيث أنه حتى الاول من سبتمبر الجاري تم تركيب 23.225 ألف عداد، بواقع 20 ألف و 87 عداد بمناطق بشائر الخير 1 ، 2 ، 3 والأسمرات 1 ، 2 ومنطقة أهالينا بمدينة السلام، و3 ألاف و28عدادا بمحافظة القليوبية بمناطق الدير، وشبين القناطر، والمنزلة، بالإضافة إلى 110 عدادات بالتجمع الخامس بمنطقة القرنفل.

وفي يناير الماضي بدأت وزارة الانتاج الحربي في العمل علي إنتاج العدادات مسبقة الدفع بعد أنشأ شركة مساهمة بالتعاون مع هيئة البترول والقطاع الخاص لإنتاج عدادات الغاز مسبقة الدفع داخل مصنع 45 الحربى.

كانت شركة تاون جاس لتوصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل قالت في وقت سابق إنها تسعى إلى تركيب 60 ألف عداد مسبق الدفع في المناطق الجديدة العاملة بها، حيث إن تركيب العدادات مسبقة الدفع سيبدأ من شهر يوليو 2020 وحتى يونيو 2021، وذلك بالاتفاق مع الشركة القابضة للغازات الطبيعية. كما ستعمل وزارة البترول على إدخال المنظومة الجديدة إلى المناطق الجديدة التي تبني حاليا ومن ثم العمل على تعميم الفكرة.