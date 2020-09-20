طفل يسرق توك توك في الشرقية.. والكاميرات تكشفه

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول صورة لأحد الأطفال على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لقيامه بسرقة مبلغ مالي.

وتداور رواد موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" مفادها قيام الطفل بسرقة مركبة "توك توك".. حيث تبين من خلال الفحص أنه أثناء قيام (سائق، مقيم بمركز كفرصقر بالشرقية) بإيقاف مركبة "التوك توك" خاصته أمام إحدى الكافتيريات ببندر كفرصقر، وعقب عودته اكتشف سرقة مبلغ مالى (2000) جنيه من داخل الدرج الخاص بالمركبة، وبمراجعته كاميرات المراقبة بالمكان توصل إلى أن مرتكب الواقعة طفل يبلغ من العمر 8 سنوات، مقيم ببندر كفرصقر.. وأثناء سيره بمركبة التوك توك بمدينة كفرصقر شاهد الطفل وقام باصطحابه لمنزله.

باستدعاء المذكور حضر وبرفقته الطفل.. وبسؤاله أيد ما جاء بالفحص وأضاف بقيامه بنشر صورة الطفل على موقع التواصل الاجتماعى للتعرف على أهليته، وبحضور والدة الطفل أقرت بقيام نجلها بإرتكاب الواقعة.