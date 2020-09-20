نقل تبعية "ذهبيات" الأقصر للسياحة وتأجيل رفع الفنادق العائمة

أعلن رئيس لجنة التسويق السياحي بمحافظة الأقصر، محمد عثمان، اليوم الأحد، موافقة وزير السياحة والآثار، الدكتور خالد العنانى، على السماح للركاب على الطيران "الشارتر" الوافد إلى مطار الأقصر، إجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس "كورونا"، عند وصوله المطار، دون اشتراط أن يكون السائح قادماً بالتحليل من بلاده، وذلك على غرار مطاري شرم الشيخ والغردقة.

كما أكد "عثمان" أن وزير السياحة وافق أيضاً على طلب العاملين في قطاع السياحة، بأن تكون "الذهبيات"، وهي المراكب الصغيرة التي تسع 12 كابينة، وكذلك "البوتيك أوتيل"، وهي الفنادق ذات الطابع الأثري القديم، تابعة لوزارة السياحة والآثار، وليس للمحليات، باعتبار أن وزارة السياحة تتفهم طبيعة التعامل مع هذه الكيانات، أفضل من المحليات.

وأوضح رئيس لجنة التسويق السياحي بالأقصر أنه من الأمور الأخرى، التي رفعت من معنويات العاملين بالقطاع السياحي، موافقة الوزير على عدم تحريك رسوم التأشيرة للوافدين من السياح حتى نهاية العام، كما وعد بأن يناقش مع وزير المالية تخفيض الأعباء على أصحاب المراكب السياحية بتأجيل سداد المديونيات على أصحابها لمدة أخرى، حيث تنتهي المدة التي منحتها المالية في سبتمبر الجاري.

وذكر "عثمان" أن وزير السياحة وافق أيضاً على طلب أصحاب المراكب السياحية، بتأجيل فحص المراكب النيلية، والتي يتطلب رفعها بالكامل، والاكتفاء بتصويرها تحت الماء، وتأجيل الرفع لمدة سنة إضافية.