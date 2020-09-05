اقتراحات لعودة الفنادق العائمة.. منها إلغاء رسوم الري والمراسي

توصل مستثمرو الفنادق العائمة، إلى حلول لطرحها على رئيس الوزراء ووزير السياحة والآثار بهدف إنجاح عمل الفنادق العائمة خلال الفترة المقبلة، وذلك خلال الاجتماع الذي عقدوه أمس بأحد فنادق القاهرة، لمناقشة آلية عمل الفنادق التي ستبدأ الشهر المقبل وأهم المعوقات التي تؤثر بالسلب على عمل تلك الفنادق.

طلبات واقتراحات المستثمرين لرئيس الوزراء ووزير السياحة لعودة عمل الفنادق العائمة

«الوطن» تنشر الطلبات والاقتراحات التي تقدم بها المستثمرون لرئيس الوزراء ووزير السياحة والآثار.

1 - إلغاء وليس إرجاء كل الرسوم المفروضة على أصحاب الفنادق العائمة منذ 20 مارس 2020 وحتى بداية تشغيل الفندق وهى كالتالى

- رسوم الرى (حماية النيل)

-إرجاء الرفع والتصوير لمدة عامين

- إلغاء رسوم المراسى ورسوم معاينات الدفاع المدنى

- مد مهلة السداد الخاصة بالقانون الصادر بإلغاء غرامات التأخير بقطاع السياحة لمدة 6 أشهر بدلا من 60 يوما

2 - تفعيل المبادرات التى أعلن عنها رئيس الجمهورية لقطاع السياحة وهى كالتالى:

أ-مبادرة تعويم المنشآت السياحية بفائدة 5%

ب-مبادرة التجديد والإحلال بفائدة 8%

ج-إعطاء البنك المركزى تعليمات للبنوك الخاصة بقبول ملكية المنشآت السياحية فقط كضمان وذلك لحماية الصناعة والأصول الثابتة والمتنقلة فى هذه الفنادق العائمة.

يذكر أن الاجتماع شهد حضور الدكتور خالد المناوى رئيس غرفة شركات السياحة السابق، وإيهاب عبدالعال أمين صندوق جمعية المحافظة على السياحة الثقافية، وهبه عمر، وعادل باسيلي وأحمد الملاح وصبري يني وتامر أيوب.

يذكر أن المستثمرين المجتمعين كانوا قد قرروا البدء في إنشاء اتحاد لاصحاب الفنادق العائمة.

وفي إطار ذلك أكد المستثمرون خلال الاجتماع على المأساة التى يعيشها هذا القطاع منذ بداية جائحة كورونا، موضحين أن إيرادات هذه الفنادق كانت "صفر" طوال الفترة الماضية، وبالرغم من ذلك استمرت في دفع رواتب العمالة والرسوم التى تفرضها الدولة.

وناشد المستثمرون خلال الاجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الحكومة بالنظر بشكل مختلف لقطاع (الفنادق العائمة) حيث ان نمط السياحة الثقافية والاثرية بمصر سيتأثر بشكل كبير حال عدم وجود فنادق عائمة.