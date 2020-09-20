صور.. إغلاق عيادة طبيب "الفرخة ليسكي" وإحالته للتحقيق

أغلقت لجنة مشكلة من مديريات الطب البيطري والصحة والبيئة بمحافظة البحرالأحمر، اليوم الأحد، عيادة الطبيب البيطري الذي ادعى إجراء عملية جراحية لدجاجة داخل عيادته بمدينة سفاجا، بتكلفة 7 آلاف جنيه، وهي الواقعة التي تم تداولها بشكل واسع على المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، ليتبين أنها أجريت لـ"فرخة" تُدعى "ليسكي"، في البرازيل، وليس في البحر الأحمر.

وقال فتحي سلمي، مدير عام الطب البيطري بالبحر الأحمر، في تصريحات صحفية اليوم، إنه تم تشكيل لجنة من الطب البيطري والبيئة والصحة، وتم معاينة عيادة الدكتور البيطري، الذي ادعى إجراء العملية، بعدما تبين عدم صحة الواقعة، وتم إغلاق العيادة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، بالإضافة إلى إحالة الطبيب للتحقيق.

وأكد "سلمي" أنه تم إخطار نقابة الأطباء البيطريين لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الطبيب، مشيراً إلى أن العيادة التي ادعى الطبيب أنه تم إجراء العملية بداخلها، لم تستكمل إجراءات الترخيص الخاص بها، موضحاً أن العمليات الجراحية تجري للحيوانات والطيور النادرة، وليست للفراخ البلدية، التي يبلغ ثمنها 50 جنيهاً فقط.

وتعود الواقعة، عندما زعم أحد الأطباء قيامه بإجراء عملية جراحية عاجلة لإنقاذ "فرخة" سقطت من فوق سطح أحد المنازل في مدينة مرسى علم، وتعرضت لكسور شديدة في ساقيها، وادعى أن العملية التي قام بإجرائها كل من الدكتور محمد أحمد، والدكتورة إيمان أبو المجد، طبيبان بيطرينا، استغرقت ساعتين، وتم خلالها تركيب شريحتين و6 مسامير، بتكلفة إجمالية بلغ 7 آلاف جنيه.