6 إجراءات حكومية جديدة يبدأ تفعيلها غداً بينها الأفراح وصلاة الجنازة

تبدأ حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح غد الاثنين، تطبيق 6 إجراءات في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، على أن تخضع تلك الإجراءات للمتابعة لتقدير الموقف.

وتستعرض "الوطن" في السطور المقبلة الإجراءات التي سيتم تفعيلها بداية من غداً، والتي جاءت كالآتي:

1- السماح بالأفراح:

يُسمح بإقامة الأفراح وما يماثلها من مناسبات في الأماكن المكشوفة بالمنشآت الفندقية والسياحية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية من وزارة السياحة والآثار، وغيرها من الأماكن المكشوفة المرخص لها بهذا النشاط من السلطات المختصة، على ألا يزيد عدد الحضور عن 300 فرد طبقاً للضوابط التي تحددها الجهات المختصة، مع الالتزام بكافة التدابير الاحترازية، والاحتياطات الصحية المقررة في هذا الشأن.

2- الاجتماعات والمؤتمرات:

يُسمح بإقامة الاجتماعات والمؤتمرات بالمنشآت الفندقية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية من وزارة السياحة والآثار وغيرها من المنشآت المرخص لها بهذا النشاط من السلطات المختصة، على ألا يزيد عدد الحضر على 50% من الطاقة الاستيعابية للقاعة، وبحد أقصى 150 فردا، طبقاً للضوابط التي تحددها الجهات المختصة، مع الالتزام بكافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية المقررة في هذا الشأن.

3- المعارض والمهرجانات الثقافية:

يُسمح بإقامة المعارض والمهرجانات الثقافية، وغيرها من الأنشطة الثقافية المماثلة في الأماكن المفتوحة المخصصة لذلك، على ألا تزيد نسبة الحضور على 50% من الطاقة الاستيعابية للمكان، طبقاً للضوابط التي تقررها الجهات المختصة، مع الالتزام بكافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية المقررة في هذا الشأن.

4- زيادة إشغال السينمات والمسارح:

تُزاد نسبة الإشغال التي تلتزم السينمات والمسارح ودور الثقافة بعدم تجاوزها عند استقبال الجمهور إلى 50% من الطاقة الاستيعابية مع الالتزام بكافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها السلطات المختصة.

5- فصول محو الأمية:

يُسمح باستئناف نشاط فصول محو الأمية وأنشطة تعليم الكبار في الأماكن الحاصلة على التراخيص اللازمة لذلك، طبقاً للضوابط التي تقررها السلطات المختصة، مع الالتزام باتخاذ كافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية المقررة في هذا الشأن.

6- صلاة الجنازة:

يُسمح بإقامة صلاة الجنازة في الساحات المفتوحة الملحقة بدور العبادة، وذلك في غير أوقات أداء الشعائر الدينية والصلوات الرئيسية الجماعية، طبقاً للضوابط التي تحددها وزارة الأوقاف، والسلطات الدينية بالنسبة لغير المسلمين مع الالتزام بكافة التدابير الاحترازية، والاحتياطات الصحية التي تقررها السلطات المختصة.