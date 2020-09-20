15 مشهدا لم يرها الطلاب من قبل بدء الدراسة في زمن كورونا

مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد، يوم 17 أكتوبر المقبل، طبقا لخطة وزارة التربية والتعليم، التي أعلنت تطبيقها مع انطلاق أول عام دراسي في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، أصدرت العديد من الوزارات والهيئات المعنية، بعض النصائح والإرشادات الخاصة، التي من شأنها الحفاظ على صحة الطلاب والمعلمين وجميع المشاركين في العملية التعليمية.

ففي الوقت الذي أعلنت فيه وزارة التربية والتعليم، عن تفاصيل العام الدراسي الجديد، وخطة تطبيق الحضور والإجازات، بادرت وزارة الصحة بالكشف عن مخطط صحي لحماية الطلاب من الإصابة بعدوى فيروس كورونا.

وترصد "الوطن" 15 مشهدا من مخططات الوزارات والهيئات المعنية للعام الدراسي الجديد والتي تهدف إلى حماية الطلاب ومنع انتشار عدوى كورونا داخل الفصول:

- لبس الكمامة منذ لحظة خروجه من منزله ولحين رجوعه مرة أخرى.

- صديقه المقرب لن يجلس بجواره في أتوبيس المدرسة، حيث تعتمد خطة الوقاية على التباعد بين الطلاب، بحيث يجلس كل طالب بمفرده في مقعدين متجاورين.

- الخضوع لقياس الحرارة على بوابة المدرسة.

- لا يوجد طابور صباح في غالبية المدارس، وتحديد فترة زمنية يسمح للطلاب خلالها من دخول المدرسة والصعود إلى الفصل مباشرة.

- غلق الـ"كانتين" والاعتماد بشكل كامل على الـ"لانش بوكس" الخاص بكل طالب والذي من المفترض أن يحتوي على أغذية صحية ووجبات متكاملة.

- دخول المدرسة في الصباح من بوابة والخروج آخر اليوم الدراسي من بوابة أخرى.

- يجلس كل طالب في ديسك منفصل دون "خانقة" على من سيجلس بجواره.

- "مفيش فسحة" لطلاب المراحل الدراسية من kg1 وحتى الصف الرابع الابتدائي.

- "مش هتروح مع أخوك أو أختك"، حيث تطبيق آلية حضور مراحل دراسية معينة دون الأخرى، وفي حالة اجتماع تواجدها، يجرى إخلاء الفصول من خلال جدول زمني بحيث لا يحدث تزاحما بين الطلاب على بوابات المدارس.

- "مش هيلعب كل الألعاب"، حيث سيجرى إلغاء تفعيل بعض الأنشطة الرياضية التي تشهد تلامسا جسديا ولا تساعد على التباعد بين الطلاب.

- يُمنع على الطلاب المصافحة أو المعانقة أو التقبيل داخل المدرسة، ومن يفعل ذلك يُعرض نفسه لعقاب المعلم المسؤول.

- "مش كل الدراسة في الفصل"، سيخضع الطالب ليوم أو يومين للتعليم عن بُعد "أون لاين".

- "هيتعزل"، في حالة شك مشرف الفصل في ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا عليه، وسيتم وضعه داخل غرفة للعزل المؤقت، والتي يتم تخصيصها لمن يشتبه في إصابتهم بين الطلاب أو المدرسين أو الأطقم المعاونة

- "مش هياخد مصروف"، نظرا لمنع وجود الباعة الجائلين أمام المدارس والاكتفاء بتناول الطفل لوجبته التي أحضرها من المنزل.

- "مش هيلاقي حد مستنيه"، حيث ستطبق المدارس قرار منع انتظار أولياء الأمور لأبنائهم على بوابات المدارس تجنبا للتكدس والزحام.