بحضور وزير التموين ووزيرة التضامن الاجتماعي..افتتاح معرض أهلا بالمدارس

تشهد قاعة المؤتمرات بمدينة نصر، الآن، افتتاح معرض أهلا بالمدارس بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وكان في استقبالهم عدد من العارضين الذين أكدوا أن الأسعار هذا العام في متناول الجميع وذلك بفضل التسهيلات التي وفرتها إدارة المعرض من أجل إنجاحه.

يقول محمد بلال، عارض، إن هذا العام يختلف كثيرا عن الأعوام السابقة وذلك بعدما تمكن فيروس كورونا المستجد من تعطيل مظاهر الحياة، مشيرا إلى أن إدارة المعرض لا تقوم بتحصل رسوم عرض عليهم ممثلة في الإيجارات وذلك كي يقوموا بعمل تخفيضات وتسهيلات للجمهور: "عاملين خصومات لحد 75%"

الجدير بالذكر، أن المعرض يقدم جميع المنتجات المتعلقة بالعملية التعليمية، بداية من الأقلام والكشاكيل مرورا بالملابس والمواد الغذائية حتي الأدوات الكهربائية.