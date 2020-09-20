سما المصري أمام القضاء غدا.. والتهمة: صناعة 5 فيديوهات مخلة بالآداب

تمثُل سما المصري، غدا الإثنين، أمام المحكمة الاقتصادية، فى جلسة مخصصة للنطق بالحكم عليها، لإتهامها بصناعة 5 فيديوهات مخلة بالآداب العامة، وذلك فى القضية التى أقامها المحامى أشرف فرحات، مؤسس حملة "خليها تنظف".

واستمعت المحكمة، فى جلسات سابقة، للمحامي أشرف ناجي، دفاع سما المصري، والذي قدّم صورة مما تم في القضية 410 لسنة 2020، وهي القضية التي عوقبت فيها المتهمة بالحبس 3 سنوات بتهمة التحريض على الفسق، وخُففت العقوبة إلى سنتين فقط.

ونسبت النيابة العامة للمتهمة، ارتكاب جرائم التحريض على الفسق والاعتداء على قيم المجتمع، في البلاغ المقدم ضدها من المحامي أشرف فرحات، وتضم أحراز القضية 5 فيديوهات مخلة بالآداب العامة، ظهرت خلالها المتهمة تؤدي حركات راقصة، وترتدى ملابس تبرز مفاتنها.

قضية الغد ليست الأولى فى قطار القضايا المتهمة فيها سما المصري، حيث عاقبها القاضي رامي منصور، يونيو الماضي، بالحبس لمدة 3 سنوات وبتغريمها 300 ألف جنيه، لإدانتها بالتحريض على الفسق، وتقدمت باستئناف على الحكم، قبلته المحكمة الأعلى، وخففت الحكم إلى سنتين، بينما أبقت على مبلغ الغرامة كما هو.

وتلاه حكم جديد من القاضية مروة هشام بركات، والتى عاقبتها بالحبس لمدة سنتين وتغريمها 100 ألف جنيه، لإدانتها بسب وقذف الاعلامية ريهام سعيد، والتشهير بها واقتحام خصوصيتها بغير رضاها، وتقدمت "المصري" باستئناف على الحكم الأخير، لا زال قيد النظر.

ووصل رصيد "سما" من سنوات الحبس إلى 4 فى قضيتين، ويتبقى لها قضية ثالثة يصدر فيها الحكم صباح غد الإثنين.