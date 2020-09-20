تعذر وصول سما المصري إلى المحكمة الاقتصادية

تعذر نقل سما المصري إلى محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، من محبسها إلى المحكمة، لنظر الاستئناف على حكم حبسها سنتين وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامها بسب وقذف الإعلامية ريهام سعيد.

كانت المحكمة الاقتصادية برئاسة المستشارة مروة هشام بركات، في وقت سابق، قضت بمعاقبة المتهمة سما المصري، بالحبس لمدة سنتين وتغريمها 100 ألف جنيه، لاتهامها بسب وقذف الإعلامية ريهام سعيد، كما شمل الحكم إلزامها بأن تؤدي للمجني عليها مبلغ 40 ألف جنيه، على سبيل التعويض المدني المؤقت.

وقال المحامي شعبان سعيد إنَّ المحكمة الاقتصادية، برئاسة المستشارة مروة هشام بركات، قضت، بمعاقبة المتهمة سما المصري، بالحبس لمدة سنتين وتغريمها 100 ألف جنيه، لاتهامها بسب وقذف ريهام سعيد.

وأوضح أمر إحالة المتهمة في قضية السب والقذف، التي حملت رقم 535 لسنة 2020، أنها في غضون شهر أغسطس 2019 بدائرة قسم الأزبكية بمحافظة القاهرة، قذفت المجني عليها ريهام سعيد بأن أسندت لها أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت احتقارها.

وأضاف: "تضمن هذا الأمر طعنًا في عرضها، بأن ظهرت في مقطع مصور ووجهت للمجني عليها العبارات المبينة وصفًا بالأوراق، وأرسلت هذا المقطع لأصدقائها عبر تطبيق "الواتساب" على النحو المبين بالتحقيقات".