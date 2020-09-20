مصرع ربة منزل وإصابة 4 في انقلاب "ملاكي" على صحراوي سوهاج

لقيت ربة منزل مصرعها وأُصيب 4 أشخاص بكسور وجروح متفرقة، في انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي، دائرة مركز أخميم، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى أخميم، والمصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي، وتم تحرير المحضر اللازم.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطاراً من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي، انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان الحادث، وتبين من المعاينة والفحص مصرع "جملات س."، 58 سنة، ربة منزل، وإصابة كل من "أيقونة ص." 14 سنة، و"ماري ص."، 30 سنة، و"شنودة ص."، 16 سنة، و"صابر ج."، 55 سنة، مصابين بكسور وجروح متفرقة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.