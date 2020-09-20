مصر للطيران ومطار نيويورك يحتفيان بآخر رحلة للطيار هشام شرف

في لفتة إنسانية طيبة، هنأ اليوم الطيار رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، الطيار هشام شرف قائد طراز "بوينج B777"، لإتمامه رحلته المهنية بالشركة، وبلوغه 65 عامًا.

وفي مراسم هي الأولى من نوعها، فاجئ الطيار عمرو أبوالعنيين رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، والطيار حسن منير مساعد رئيس مجلس الإدارة، الطيار هشام شرف عقب وصوله مطار القاهرة بعد عودته اليوم قائدًا لآخر رحلة له قادمًا من نيويورك، وبمودة تلقائية كان في استقباله عدد من كبار قائدي الطرازات وطياري مصر للطيران وقطاع العمليات الجوية، حيث اصطفوا في ممر شرفي، وقدموا له الورود والهدايا التذكارية، تقديراً منهم له، وتمنوا له التوفيق فى حياته المقبلة.

وأثناء الرحلة حرص أفراد طاقم رحلة نيويورك علي مشاركة الركاب في تهنئة الطيار هشام شرف في أخر رحلة طيران له عبر النداء الداخلي بالطائرة معربين عن مشاعرهم الطيبة نحو قائدهم الذي اعطاهم من خبرته الكبيرة طوال فترة عمله.

وقامت أيضا إدارة مطار جون كنيدى بنيويورك بالاحتفاء بالطيار هشام شرف قبل إقلاع الرحلة، وتهنئته عبر برج المراقبة.

من جانبه، أعرب الطيار هشام شرف عن سعادته بهذه المفاجأة التي كانت فى انتظاره بالمطار من زملائه من أفراد الركب الطائر، وتمنى لهم جميعاً النجاح فى حياتهم المقبلة، والتوفيق للشركة الوطنية مصر للطيران.

جدير بالذكر أن الطيار هشام شرف التحق بشركة مصرللطيران عام 1985، وشغل وظيفة مساعد على طرازات بوينج "B737" و"B767"، ثم قائدًا لطرازات B737-200 و B777 .

وحقق "شرف" أكثر من 20 ألف ساعة طيرانن وقاد الطائرة طراز "B777" لأكثر من 17 عامًا، وتمتع طوال فترة عمله بالسيرة الطيبة والخلق الراقي، والعلاقات الودية مع كل أطقم العمل، ما جعله بمثابة الأب والمعلم لمعظمهم.