بالفيديو.. كيف تصنع الجماعات الإرهابية "التريند" الوهمي؟

قال العقيد حاتم صابر، خبير مكافحة الإرهاب الدولي، إن فكرة خلق "التريند" على مواقع التواصل الاجتماعي، يعتمد على مفهوم العمليات النفسية.

وأضاف "صابر" خلال حلوله ضيفًا على سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم"، المذاع عبر شاشة "dmc"، مساء الأحد، أن العمليات النفسية كفكرة تعتمد على ماذا يريد الإنسان سماعه؟ ومن خلاله تبدأ عملية خلق حالة ليست موجودة من الأساس.

وتابع أن ذلك يعتمد بدوره على تزييف الوعي، إذ يحاول صناع "التريند" تكبير وتفخيم كل شيء، لخلق عقل جمعي عند الناس، وبالتالي يُخدم على ذلك العقل الجمعي مجموعة من اللجان الإلكترونية، التي تثير الرأي العام وتخلق حالة من "البلبلة".

واستكمل أن صناع "التريند" يستغلون كافة الأشياء والوقائع التي تبدو بسيطة، لتكبيرها لتخدمهم في خطة العمليات النفسية، التي تقود الناس إلى الإحباط أو التشكيك أو فقد الأمل والخوف من المستقبل.

وأكد أن كل تلك الأشياء يخدم عليها لجان إلكترونية ممولة وممنهجة، يُدفع فيها مليارات الجنيهات لإقناع الناس بالمظاهرات وتدمير الدولة.