حاتم صابر: مصر تتعرض لعمليات نفسية ممنهجة ممولة بمليارات الدولارات

قال العقيد حاتم صابر خبير مكافحة الإرهاب الدولي، إن صناعة التريند على منصات التواصل الاجتماعي وخصوصًا "تويتر"، يعتمد على العمليات النفسية، حيث تعمل بعض الأطراف على تزييف الوعي، وتضخيم الأحداث، لأن المبالغة تخلق عقلًا جمعيًا يخدم عليه مجموعة من اللجان الإلكترونية لإحداث حالة من البلبلة وإثارة الرأي العام.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة "dmc": "بيكبروا كل حدث بيحصل، زي انهيار عقار أو حادث في الطريق، وكل الأمور اللي بتبقى شكلها صغير لازم تخدم على العمليات النفسية ضد المجتمع".

وتابع أن العمليات النفسية تستهدف خلق حالة معينة من الإحباط والتشكيك وفقدان الأمل في المستقبل والتشكك بشأنه، وهو ما يخدم عليه لجان إلكترونية ممنهجة وممولة مدفوع فيها مليارات الدولارات.