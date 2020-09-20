سيرك السيارات.. شكل جديد للترفيه لتفادي كورونا

دون خيمة أو مدرجات، قدم سيرك من كوريا الجنوبية عروضه أمام جمهور جلس أفراده داخل سياراتهم، في محاولة لتفادي خطر انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد.

ويقام هذا العرض عادة في مايو من كل عام، لكنه تأجل هذا العام مرتين بسبب جائحة كوفيد-19، وفق ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وحتى لا يتسبب السيرك في تفشي الفيروس، وجد المنظّمون أخيرا أن الحل يتمثل في إقامة العرض في الهواء الطلق، على طريقة الـ"درايف إن"، حيث يشاهده أفراد الجمهور وهم في سياراتهم وفقا لقناة "سكاى نيوز عربية".

وقال مدير مركز فنون الشارع في سيول، تشو بيونجهي: "من المهم جدا أن تقام الفنون التي يضمها السيرك، حتى في زمن الجائحة".

وأضاف: "لذلك سعينا إلى إيجاد أفكار أخرى حتى نتمكن من إقامة السيرك، واعتمدنا خيار الدخول بالسيارات لأنه بدا الأكثر توفيرا للسلامة".

ويُسمح لثلاثين سيارة بأن تكون موجودة أمام المسرح خلال كل عرض، وتبث العروض كذلك عبر الإنترنت، ويمكن مشاهدتها مجانا.

وفي لافتة طريفة، عبر الجمهور عن إعجابه بالقفزات البهلوانية المميزة، باستخدام أبواق السيارات، بدلا من التصفيق.