بالأسماء.. 17 مرشحا تقدموا لخوض انتخابات "النواب" بالبحر الأحمر

تقدم حتى مساء أمس الأحد، 17 مرشحا بأوراقهم إلى لجنة طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 202‪0 بالبحر الأحمر وذلك في دوائر البحر الأحمر الثلاث بواقع ثمانية مرشحين بالدائرة الشمالية وستة مرشحين بالدائرة الوسطى وثلاثة مرشحين بالدائرة الجنوبية.

وتقدم بأوراق الترشح عن الدائرة الشمالية وتشمل مدينتي رأس غارب والغردقة كلا من محمد محمد عبدالمقصود وحداد عبد ربه إبراهيم وعاطف عبدالحميد توفيق وحافظ محمد لطفي وأمجد جمال محمود وأميمة نوبي مصطفى وسيد محمد بشير ومحمد حسين

وتقدم عن الدائرة الوسطى وتشمل القصير وسفاجا ومرسى علم كل من عبدالناصر عطية ومصطفى سطوحي ومحمد أبوالوفا ومحمد يوسف وخالد محمود عبدالله محمد سباق وتقدم عن الدائرة الجنوبية وتشمل حلايب وشلاتين كلا من علي نور على وياسر شعبان يوسف ومصطفى كتشيب حامد الحسن.

كانت بدأت لجنة تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب بالبحر الأحمر عملها في الساعة التاسعة صباح الخميس الماضي في قبول أوراق المرشحين للانتخابات بدوائر البحر الأحمر الثلاثة وذلك تحت إشراف المستشار أسامة عنبر رئيس محكمة البحر الأحمر ورئيس لجنة تلقى الطلبات ومتابعة سير العملية الانتخابية بالبحر الأحمر.

جدير بالذكر أن محافظة البحر الأحمر تضم ثلاث دوائر انتخابية هي الدائرة الشمالية وتشمل مدينتي رأس غارب والغردقة والدائرة الوسطى وتشمل القصير وسفاجا ومرسى علم والدائرة الجنوبية وتشمل مدينتي حلايب وشلاتين.

وشهدت محكمة البحر الأحمر الابتدائية توافد المرشحين في الساعات الأولى منذ الصباح الباكر وذلك قبل فتح اللجنة أبوابها وسط إجراءات امنية واحترازية مشددة.

واستحوذ مرشحو المقعد الفردي لحزب مستقبل وطن بالبحر الأحمر على الثلاثة الأرقام الأولى في كشف المتقدمين للترشح لانتخابات مجلس النواب بالبحر الأحمر.