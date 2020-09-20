الطيران المدني الكويتى يقترح تقليص الحجر الصحي للوافدين إلى 7 أيام

طالبت الإدارة العامة للطيران المدني بتقليص الحجر الصحي بالكويت للقادمين بحيث يكون 7 أيام بدلا من 14 يوم المطبق حاليا.

وأشارت الإدارة في كتابها لوزارة الصحة إلى مقترح لجنة إعادة تشغيل مطار الكويت الدولي الخاص بتقليص الحجر الصحي بالكويت للقادمين بحيث يكون 7 أيام بدلا من 14 يوم المطبق حاليا مع الاحتفاظ بالاشتراطات الصحية والتي أهمها شهادة PCR لكل القادمين إلى الكويت وفقا لصحيفة "الرأى الكويتية".

وبينت أن الموافقة على هذا المقترح سيكون لها دافع اقتصادي جيد لشركات الطيران ويقلل من خسائرهم.