الرئيس الأمريكي يمنح وسام الاستحقاق العسكري لأمير الكويت

أعلن وزير شؤون الديوان الأميري في دولة الكويت، الشيخ علي جراح الصباح، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منح وسام الاستحقاق العسكري برتبة قائد أعلى، لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وذلك في مراسم أقيمت في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض في وقت سابق اليوم.

وأوضح الشيخ علي الجراح، في بيان صادر عن الديوان الأميري الكويتي، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت نسخة منه، أنه مثل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في مراسم استلام وسام الاستحقاق من قبل الرئيس الأمريكي، الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح وأكد أن هذا التكريم من الرئيس الأمريكي يأتي اعترافا بالجهود العظيمة والدؤوبة والدور الكبير الذي يقوده أمير الكويت في المنطقة والعالم، وتتويجا لعلاقات الشراكة التاريخية والمتميزة بين الكويت والولايات المتحدة، والتي امتدت على مدى عقود.

وأضاف وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي أن هذا التكريم يأتي أيضا تزامنا مع قرب حلول الذكرى الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين.

ويعتبر وسام الاستحقاق العسكري برتبة قائد أعلى من أرفع الأوسمة العسكرية التي قلما يمنحها الرئيس الأمريكي لقادة الدول الحليفة خلال فترات تاريخية؛ حيث حصل عليه أحد عشر رئيس دولة فقط، علما بأنه تم منح آخر وسام منه في عام 1991.