بالفيديو.. محمد السالم وجميلة في ديو غنائي بالعراقي

كشف الفنان العراقي محمد السالم والمغربية جميلة في برنامج The insider بالعربي عن ديو غنائي سيجمعهما سوياً باللهجة العراقية من كلمات وألحان سيف الفارس وتوزيع أحمد المهندس.

وفي لقاء مع الإعلامي إيلي نخلة من ستديو التسجيل تحدث السالم وجميلة عن صداقتهما التي بدأت منذ 10 سنوات لكن رغم ذلك لم يكن في مخططهما تقديم ديو.

وكشف السالم أن الملحن سيف الفارس أرسل له عمل ليغنيه ولكن ما إن سمعه قرر أن يتشاركه مع فنانة لأن هناك كلمات لا يجوز أن يقولها شاب وبعد أن سمعته جميلة وافقت على الفور على مشاركته بها.

جميلة المتحمسة لتقديم الديو لما تملكه من قاعدة جماهرية كبيرة في العراق واجهت صعوبة في نطق بعض الكلمات العراقية ولكن بمساعدة السالم نجح الأمر.

ويعتزم النجمان تصوير الديو ليترافق مع إصداره في الأسواق وللسالم فكرة بأن يكون الكليب عبارة عن قصة بين شاب وفتاة بأيام الدراسة كون أن الأغنية قريبة على الأطفال بحسب قوله.

وخلال تسجيل الأغنية فاجأ السالم وجميلة الجميع بتوقفهم عن غناء كلمات الديو وتقديم أغنية "بالبنط العريض" لحسين الجسمي التي تحقق نجاحاً كبيراً.