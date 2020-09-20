سماح أنور: تعلمت الإخراج السينمائي خلال مرضي بالسرطان

قالت الفنانة سماح أنور، إنها عاشت في أمريكا وجينيف والنمسا، وعاشت في أمريكا 3 سنوات وهي أطول فترة مكوث لها في دولة أجنبية.

وأضافت "أنور"، خلال استضافتها ببرنامج "مساء DMC" والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري والمذاع على فضائية "DMC"، أنها استغلت فترة مرضها بالسرطان بالتفكير في مستقبها وتعلم ما كانت تطمح في تعلمه قبل مرضها، موضحة أنها استغلت فترة مرضها في مذاكرة الإخراج في معهد هوليوود والإنتاج السينمائي، وحصلت على دبلومات عدة وقامت بشراء الكثير من الكتب لمحاربة اليأس والإحباط الذي تسلل لنفسها.

وأكدت أن والدتها أكدت لها أن مهنة التمثيل هي مهنة "المنتظرين" فالممثل لا يسعي للتمثيل، ولكن في حال كان هناك دورا مناسب لها سيأتي بدون سعي: "لما الفنان الكبير فريد شوقي انحسرت عنه الأضواء شوية لما كبر في السن أنتج لنفسه وعمل سيناريوهات وطلع للناس بشكل جديد"، مشيرة إلى أنها استفادت كثيرا من عملها مع الفنان الكبير محمد صبحي كأستاذ، وفي إحدى اللقطات نصحها بشئ ولكنها لم توافقه: "قالي خلاص اعملي اللي إنتي عايزاه"، وكان ذلك في مسلسل سنبل بعد المليون.