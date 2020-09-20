مصادر بشمال القاهرة: عدد المرشحين بلغ 135 خلال 4 أيام

قالت مصدر قضائي بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، إن إجمالى عدد المرشحين اللذين تقدموا بأوراقهم للترشح لمجلس النواب حتي الآن 135 مرشحا.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ"الوطن" أن إجراءات التقديم تتم بكل سهولة ويسر مؤكدا علي الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية في كافة مراحل التقديم.

وأوضح المصدر أن تقسيم المرشحين جاء كالتالي:

19 مرشحا عن دائرة التجمع الخامس

11 مرشحا للزاوية الحمراء

5 مرشحين لدائرة الزيتون

7 مرشحين لدائرة الزيتون

17 مرشحا لدائرة المرج

12 مرشحا لدائرة المطرية

10 مرشحين لدائرة اول السلام

23 مرشحا لدائرة اول مدينة نصر

11 مرشحا لدائرة حدائق القبة

5 مرشحين لدائرة روض الفرج

مرشح وحيد لدائرة عين شمس

جدير بالذكر ان تقديم الطلبات بدأ يوم الخميس الماضي، ومستمر يوميا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، عدا اليوم الأخير المحدد له 26 سبتمبر الجاري، يغلق الباب في الثانية ظهرا.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، 29 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية، لاستقبال المرشحين لانتخابات مجلس النواب بالنظام الفردي، بينما حددت 4 محاكم لتلقى طلبات المرشحين بنظام القوائم.