توافد المرشحين على محكمة شمال القاهرة في أول أيام فتح الترشح للنواب

توافد، منذ قليل، العشرات من المرشحين المحتملين لمجلس النواب إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية، وسط تواجد أمني مكثف، ووسط إجراءات احترازية مشددة اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات للوقاية من انتشار فيروس كورونا، وذلك لتقديم أوراق ترشحهم في أولى أيام فتح باب الترشيح، حيث تزداد أعداد المتقدمين كل لحظة في التواجد أمام المحكمة للحصول على الأرقام الأولى بجداول الدوائر الانتخابية.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، أصدرت القرار رقم 60 لسنة 2020، بشأن تحديد المحاكم المختصة بتلقي طلبات أوراق الترشح لانتخابات مجلس النواب، والمتضمن تخصيص 29 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية لاستقبال المرشحين بالنظام الفردي، و4 محاكم ابتدائية للمرشحين بنظام القائمة.