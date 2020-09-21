3 شائعات مرض ووفاة بالوسط الفني في أقل من أسبوع

شهد الوسط الفني خلال الساعات الماضية، عددا من الشائعات آخرها مرض الفنان سمير غانم وإجرائه عددا من الفحوصات الطبية.

ورد سمير غانم نافيا شائعة مرضه، وقال في تصريحات لـ"الوطن" مازحا: "بسيطة الموضوع طلع حمل كاذب، أتعجب جدا من سماع أخبار مرضي وأنا لا أعلم عن مرضي هذا شيء، فقد علمت بمرضي زيي زيكم بالظبط من الشائعات على فيس بوك".

وتابع: "أنا الحمد لله صحتي جيدة وما أجريته فقط الفترة الحالية هي فحوصات طبية اعتدت على القيام بها كل فترة".

وأضاف: "الغريب أن أي شخص يشاهد فنانا داخل أي عيادة تظهر عليه شائعة مرض أتعجب كثيرا من هذا فعلا، وأحب أن أطمئن جمهوري ومحبيني من خلالكم أنني الحمد لله بصحة جيدة ولا أعاني أي مرض".

الفنانة حنان سليمان هي الأخرى انتشرت شائعات أمس بوفاتها بفيروس كورونا لتنفي الخبر وتؤكد أنها بصحة جيدة ولم تصب الفترة الماضية حتى بإنفلونزا.

الفنانة هنا الزاهد طمأنت جمهورها عن حالتها الصحية بعد انتشار إصابتها بفيروس كورونا بعد ارتفاع درجة حرارتها.

وقالت هنا لـ"الوطن": "الحمد لله أنا بصحة جيدة والموضوع ليس إلا مجرد دور برد عادي، ولكني بمجرد أن شعرت بتعب لأن أعراض كورونا مشابهة لدور البرد ذهبت سريعا لإجراء مسحة خوفا على زوجي وأسرتي وكل من خالطني، والحمد لله النتيجة ظهرت سلبية".