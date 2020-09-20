سمير غانم عن تدهور حالته الصحية: "بسيطة.. طلع حمل كاذب"

أكد الفنان سمير غانم، أن حالته الصحية جيدة، ولا صحة لما يتردد عن وجوده حاليا في إحدى العيادات بسبب مرضه.

وأضاف نجم الكوميديا لـ"لوطن"، مازحا: "بسيطة الموضوع طلع حمل كاذب، اتعجب جدا من سماع أخبار مرضي وأنا لا أعلم عن مرضي هذا شئ، فقد علمت بمرضي زيي زيكم بالظبط من الشائعات على فيس بوك".

وتابع: "أنا الحمد لله صحتي جيدة وما أجريته فقط الفترة الحالية هي فحوصات طبية اعتدت على القيام بها كل فترة".

وأضاف: "الغريب أن أي شخص يشاهد فنان داخل أي عياده تظهر عليه شائعة مرض أتعجب كثيرا من هذا فعلا. وأحب أن اطمئن جمهوري ومحبيني من خلالكم انني الحمدلله بصحة جيدة ولا أعاني أي مرض".

كان نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي، طمأن جمهور الفنان الكبير سمير غانم على الحالة الصحية له.

وقال الفنان أشرف زكي لـ"الوطن" إن الفنان سمير غانم بصحة جيدة وبخير حال.