الدرهم الإماراتي يتراجع قرشا والإستراليني يرتفع قرشين في بداية التعاملات اليومية

تباينت أسعار شراء العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه في البنوك وشركات الصرافة، في بداية التعاملات اليومية.

وشهد الريال السعودي استقرارًا ليسجل 4.19 جنيه كأعلى سعر للشراء في بنك واحد هو "عودة".

وسجّل سعر الدرهم الإماراتي تراجعًا بقيمة قرش بـ4.27 جنيه، وأعلى سعر شراء في 6 بنوك هي عودة، والمشرق، وبلوم ، وقطر الوطني، ومصرف أبوظبي الإسلامي، و"hsbc".

فيما سجّل اليورو في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي، كأعلى سعر لشراء اليورو بـ18.63 جنيه، وشهد شراء الإسترليني ارتفاعًا بقيمة قرشين، وسجل 20.30 جنيه في " التعمير والإسكان".