سعر الريال السعودي اليوم الأحد 20-9-2020 في مصر

تستعرض "الوطن" متوسط سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري وفقًا لبداية تعاملات اليوم، الأحد 20 سبتمبر الحالي في بعض البنوك العاملة بالقطاع المصرفي على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سجّل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 4.09 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجّل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.09 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.09 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB نحو 4.09 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية نحو 4.09 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.