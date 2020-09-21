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محمود مسلم

سعر اليورو اليوم الاثنين 21-9-2020 في مصر

كتب:

امنية سعيد
10:04 ص | الإثنين 21 سبتمبر 2020
سعر اليورو اليوم في مصر

سعر اليورو اليوم في مصر

تباين سعر اليورو أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، الاثنين 21 سبتمبر الحالي، وترصد "الوطن" متوسط سعر الصرف في بعض البنوك العاملة بالقطاع المصرفي على النحو التالي:

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 18.58 جنيه للشراء، و18.76 جنيه للبيع.

 سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، نحو 18.59 جنيه للشراء، و18.75 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 18.56 جنيه للشراء، و18.73 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB نحو 18.56 جنيه للشراء، و18.73 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية، نحو 18.55 جنيه للشراء، و18.74 جنيه للبيع.

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