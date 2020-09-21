"محلة بشر" تحذر سكانها من الفيضان: وزعنا منشورات ونادينا بميكروفونات

حذرت قرية محلة بشر بمحافظة البحيرة، الأهالي من ارتفاع منسوب مياة النيل خلال الأيام الثلاثة المقبلة، ما قد يؤدي إلى حدوث فيضان محتمل لنهر النيل، ويتسبب في غرق مناطق واسعة، كما وزّعت منشورات توعية وإجراءات وقائية وسلامة من حدوث فيضان، وتجنب أضراره وخسائره.

ووزّعت الوحدة المحلية بقرية محلة بشر التابعة لمركز شبراخيت والواقعة على نهر النيل، منشورات على الأهالي لتحذيرهم من الفيضان وحثهم على اتخاذ الإجراءات اللازمة لسلامتهم، حسب ما قال أشرف كامل، السكرتير العام للوحدة المحلية بقرية محلة بشر، متابعا: "مرينا على كل الأهالي في 3 قرى تبع محلة بشر، قرية أم حكيم وكفر عثمان، وحذرناهم من الفيضان وقولنالهم ياخدوا الإجراءات اللازمة عشان الخسائر، وياخدوا احتياطاتهم في الأراضي والمزروعات بتاعتهم ويسيبوها ويمشوا، وإخلاء البيوت اللي جنب النيل خصوصا يوم الاتنين والتلات، بنحاول نقلل الخسائر في الأرواح على قد ما نقدر".

لم يكتف أشرف بتوزيع المنشورات فقط، بل نادى بالميكروفونات وفي المساجد، وتحدث مع الأهالي لتوعية من كانوا خارج القرية وقتها أو من لم يصلهم المنشور أو النداء: "في ناس مشافتش الخبر في التليفزيون وماعندهاش نت، فلازم ننزل نوعي الناس ونعرفهم بحاجة خطيرة زي دي".

استجابة وتفاعل من أهالي القرية، وجدها سكرتير الوحدة المحلية، موضحا: "أهالي القرية خايفين وقلقانين، حضروا فيضان من حوالي 15 سنة، عشان كده الناس خايفة ومش عاوزينه يحصل تاني".

عوض الزناري، أحد أهالي قرية محلة بشر، استلم من الوحدة المحلية منشورا وطلبوا منه تبليغ من لم يصلهم الأمر: "قالوا لي أبلغ كل اللي أعرفهم عشان ياخدوا حذرهم، وأنزل المنشور على فيس بوك وفي كل مكان".