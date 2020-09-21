صور.. غرفة عمليات عاجلة بشبراخيت لبحث تحذير من فيضان محتمل على البحيرة

عقدت الوحدة المحلية لمركز شبراخيت بالبحيرة، مساء أمس، غرفة عمليات عاجلة لمتابعة الأحداث الخاصة بتحذيرات الفيضان المحتمل، على أراضي طرح النهر بمحافظة البحيرة، والتواصل مع غرفة العمليات المركزية واتخاذ اللازم فور حدوث أي طارئ.

وقال اللواء وحيد الحضري، رئيس الوحدة المحلية بشبراخيت، إنه جرى اتخاذ الاستعدادات اللازمة، بناء على توجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، تزامنا مع احتمالية إمرار تصرفات زائدة بنهر النيل خلال الثلاثة أيام المقبلة، وما يتبع ذلك من ارتفاع مناسيب المياه بفرع رشيد، وحدوث غمر لأراضى طرح النيل المحصورة داخل القطاع المائي.

وناشد جميع المواطنين المتواجدين على أراضى طرح النهر، من صيادين أو أملاك أو حظائر مواشي، أو منازل أو زراعات، نحو سرعة إخلاء جميع المباني أو مزروعات خاصة بهم، وأي متعلقات يمكن أن تتعرض للتلف نتيجة الغمر بمياه النيل وارتفاع مناسيب المياه أو الفيضان.

وكانت محافظة البحيرة، أرسلت منشوراً إلى عدد من الوحدات المحلية الواقعة على نهر النيل بفرع رشيد، يشدد على اتخاذ الإجراءات الاحتياطية بشأن ارتفاع منسوب النيل خلال الأيام الثلاثة المقبلة، ما قد يؤدي إلى حدوث فيضان محتمل لنهر النيل، يتسبب في غرق مناطق واسعة.

واعتمد محافظ البحيرة، اللواء هشام آمنة، منشوراً دورياً، أصدرته المحافظة إلى مراكز كوم حمادة، وإيتاي البارود، وشبراخيت، والرحمانية، والمحمودية، ورشيد، جاء فيه أنه "في إطار الإجراءات الواجب اتخاذها، تزامناً مع احتمالية إمرار تصرفات زائدة بنهر النيل، خلال الثلاثة أيام القادمة، وما يتبع ذلك من ارتفاع مناسيب المياه بفرع رشيد من نهر النيل، وحدوث غمر لأراضي طرح النهر المحصورة داخل القطاع المائي، والمتعدى عليها من واضعي اليد بالزراعة أو الردم أو البناء أو الأقفاص السمكية، يتم اتخاذ اللازم فوراً نحو إخلاء جميع المباني، من منازل وحظائر مواشي ومخازن وأقفاص سمكية، وكذا أي تشوينات للمحاصيل الزراعية، على أراضي طرح النهر، بنطاق الوحدة المحلية، وكذا التنبيه على المواطنين بسرعة إخلاء المزروعات الخاصة بهم، وأي متعلقات يمكن أن تتعرض للتلف، نتيجة الغمر بمياه النيل وارتفاع مناسيب المياه أو الفيضان، والتنبيه على جميع المتواجدين من الصيادين، أو أملاك خاصة بالمباني".